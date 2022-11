Non che sia semplice, cambiare il destino. Ma la qualità può essere un aiuto sostanziale, importante. E come racconta Tuttosport, Angelè stato scelto per questo: per portare la Juventus a un salto di qualità dal punto di vista tecnico e di esperienza. Finora, ecco, non ci è riuscito. Sia per qualche prestazione sottotono, sia (soprattutto) per i tanti infortuni in questa prima porzione di stagione.Tuttosport si affida ai numeri per raccontare il suo inizio di campionato e Champions: su 20 partite che la Juventus ha dovuto affrontare, il sudamericano ha messo la firma sul registro delle presenze in nove partite per un totale di minuti piuttosto misero, 363. Resta però il dato degli assist, non trascurabile: sono arrivati 4 finora. "Ma siamo lontani anni luce dal livello di rendimento che si aspettava la dirigenza - per lui, preso a parametro zero dal Paris Saint Germain, sette milioni di euro di ingaggio in questa unica stagione per la quale si è voluto legare al club torinese - e probabilmente anche lo staff tecnico".