1









Sono iniziate le visite mediche di Stephy Mavididi, attaccante francese della Juventus, che questa mattina è arrivato a Montpellier per sostenere le visite mediche con il club francese. La Juve sta per chiudere un'altra cessione a titolo definitivo. Oggi sarà annunciato il suo trasferimento così come quello di Kaly Sene che invece è in procinto di firmare con il Basilea. Dopo una stagione in prestito al Dijon, Mavididi è pronto a salutare la Juve a titolo definitivo.