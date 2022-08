Quella che inizierà lunedì all'Allianz Stadium sarà unaper tanti nel mondo, ma per lui lo sarà in modo ancor più significativo. Leonardo, a partire da questo insolito Ferragosto calcistico, avrà una responsabilità in più, quella daa 360 gradi, da leader sul campo e nello spogliatoio, dove non potrà più contare sull'amico Giorgiodal quale ha ereditato la fascia - che comunque ha già indossato tante volte - e tutto ciò che implica per la squadra. Pilastro dellae simbolo del ciclo vincente bianconero, a 35 anni Leo sa bene quanto sarà importante il suo ruolo in una stagione di grandi cambiamenti, in cui avrà il compito di trasferire il DNA della Juve anche ai più giovani e ai nuovi arrivati.- La questione, dunque, va ben oltre quella fascia che indosserà al braccio. Tanto più perché lunedì sera Bonucci supererà un mito come Dinonella classifica dei giocatori più presenti di sempre nella storia della Vecchia Signora, salendo a quotae al settimo posto in solitaria, a -5 da Roberto. Un punto di partenza, più che di arrivo, per aprire appunto un nuovo ciclo che lo dovrà vedere protagonista, con l'orgoglio e la responsabilità di chi sa di non essere più "uno dei tanti".