Da Juventus.com.Gli inizi sono sempre stimolanti perché si portano dietro tanto entusiasmo e voglia di fare. Domani sarà proprio così allo Juventus Training Center di Vinovo dove, nel secondo pomeriggio, inizierà ufficialmente la stagione dell’Under 19.Sarà un inizio speciale per tanti, anche e soprattutto perche con la maglia della Juventus ha scritto pagine speciali e soprattutto vincenti di storia bianconera e domani terrà il suo primo allenamento da tecnico della formazione Primavera.Sarà un modo per rompere il ghiaccio e iniziare a conoscere anche sul campo i suoi giocatori. Saranno otto giorni che serviranno a prepararsi al meglio prima della partenza per il ritiro che si terrà a Basilea dal 23 al 31 luglio. In Svizzera la Juve si metterà alla prova affrontando i pari età del Valencia (28 luglio, ore 17:00), del Midtjylland (29 luglio, ore 17:00) e del Karsruher (30 luglio, ore 10:30) nel Torneo “FC Aesch U19”. Al termine di questa fase a gironi seguiranno una o due partite ulteriori a seconda del piazzamento nel girone.La preparazione in vista della nuova annata proseguirà poi con la partecipazione al Trofeo “Mamma Cairo” (4 e 5 agosto) e con un’amichevole il 13 agosto con il Monaco.Un programma fitto, dunque, attende i giovani bianconeri in questo primo mese di lavoro con Mister Montero.Presentato il programma dell’Under 19, è arrivato il momento di conoscere anche da quali figure sarà composto lo staff tecnico a disposizione dell’allenatore uruguaiano:Edoardo Sacchini (Allenatore in 2°)Ivan Teoli (Preparatore Atletico)Stefano Vetri (Preparatore Atletico)Pietro Pipolo (Allenatore Portieri)Buon inizio, ragazzi!