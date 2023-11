Dopo la qualificazione dell'Italia al prossimo Europeo,Anche perché entrambe le squadre, dopo qualche giorno di riposo, torneranno ad allenarsi e lo faranno piano piano con tutti i nazionali. Inizia davvero la preparazione al big match di domenica sera. Un avvicinamento che sarà influenzato dalle condizioni di alcuni giocatori, soprattutto iimprescindibile. Ma quali sono gli altri dubbi e le certezze con cui Allegri si avvicina allo scontro diretto?In assoluto,intesa sia come reparto nell'insieme sia come singoli. Si, perché al di là della convocazione possibile di Alex Sandro, Allegri non ha dubbi; la linea a tre sarà composta ancora da Rugani, Bremer e Gatti; aspettando poi che Danilo recuperi dall'infortunio. Da domani alla Continassa rientrerà anche Gatti. Qualche ora in più invece per rivedere Bremer, impegnato con il Brasile. Contro l'attacco più forte del campionato (numeri alla mano), servirà un'altra grande prova difensivaA sinistra, pronto ancora Kostic, già a Torino per allenarsi. Dall'altra parte, Allegri può puntare su Cambiaso, reduce dalla convocazione (anche se senza giocare), con l'Italia.Non mancano i dubbi, legati agli infortuni ma non solo. Partendo dai problemi fisici, è chiaro che il primo punto di domanda riguarda chi (e come), Allegri recupererà a centrocampo (dove - notizia di giornata - non ci sarà nemmeno Weah).. Come sarà composto il reparto? In caso di forfait di Manuel, pronto Rabiot a sostituirlo. Dove il tecnico bianconero ha problemi opposti èChiesa è stato straripante con l'Italia, Vlahovic ha trovato minutaggio e la qualificazione, Kean ha recuperato da qualche acciacco fisico e Milik è rimasto alla Continassa. Per la sfida più importante, il dubbio più complicato.