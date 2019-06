Quella in arrivo sarà la settimana decisiva per il futuro bianconero di Adrien Rabiot. La madre Veronique, che gestisce gli interessi del centrocampista in scadenza con il Paris Saint-Germain, ha detto sì alla proposta bianconera e salvo clamorosi colpi di scena nei prossimi giorni si procederà alla firma del contratto. Abbassate le richieste iniziali (quei 10 milioni che avevano gelato la Juve come gli altri club europei), Rabiot andrà a percepire un ingaggio da 7 milioni netti a stagione con bonus. Alla Continassa l’affare sembra in discesa, l’ok della mamma-agente di Adrien è già arrivato. Domani inizia la settimana di Rabiot alla Juve.