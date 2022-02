Inizia una settimana infuocata per la Juventus. Non solo l'andata degli ottavi di Champions League contro il Villareal in programma martedì ma anche negli uffici della Continassa. Una settimana che si rivelerà decisiva per il presente ma soprattutto per il futuro della Vecchia Signora. Mercoledì infatti, come riferisce Tuttosport andrà in scena il Consiglio di Amministrazione. L'importanza è preannunciata: servirà per i rinnovi, da Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Mattia Perin, Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio.



DYBALA - Se quelli di Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio sembrano una formalità il rinnovo più discusso è quello della Joya. Il rinnovo del numero 10 a novembre sembrava scontato, oggi non lo è. Il suo agente Jorge Antun si vedrà messa sul piatto un'offerta inferiore a quella di dicembre che era di 8 milioni più due di bonus. Dipenderà tutto dalla Joya ma l'intesa con Dusan Vlahovic potrebbe essere una carta importante per il rinnovo.



TENTAZIONE INTER - Dall'altra parte Giuseppe Marotta è pronto a provare a prendere Dybala a zero nel mercato estivo nel caso in cui non rinnovasse con la Juventus. I rapporti tra Dybala e la società bianconera sono freddi e lo dimostra anche la non esultanza verso la tribuna del 15 gennaio. Tuttavia il futuro della Joya è in bilico e si deciderà tutto nel corso di questa settimana infuocata.