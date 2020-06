Un anno dopo l'arrivo di Maurizio Sarri in casa Juve inizia la seconda rivoluzione.Il primo è stato Dejan Kulusevski che come il brasiliano del Barcellona arriverà a Torino al termine della stagione. Arthur cambierà radicalmente il volto del centrocampo della Juve. Non è uno che segna valanghe di gol ma aggiunge qualità ad un reparto che ne ha bisogno. E Bentancur diventerà stabilmente regista . La Juve inizia così a cambiare pelle, ringiovanendo la rosa e portando a Torino calciatori più funzionali al progetto che ha in mente Sarri.Ma il mercato non si ferma qui. La Juve continua a trattare su più tavoli e alla Continassa arriveranno altri importanti colpi di mercato. In ogni zona del campo. Dalla difesa all'attacco, Fabio Paratici è al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Sarri. Non sarà un mercato semplice perché di soldi in giro ce ne saranno pochi e serviranno formule fantasiose come scambi e prestiti "lunghi" per agevolare la fiscalità di tutte le squadre europee, alle prese con problemi economici derivati dalla crisi per il coronavirus.