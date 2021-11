Un nuovo, primo giorno. Di ritiro. La Juve ha scongelato il ritiro e prova a ripartire con più serenità, ma anche con più consapevolezze.Fino alla Fiorentina. Poi il rompete le righe: nazionali, pausa, soliti giorni off per chi invece non avrà poi tanto da fare nella settimana successiva.I bianconeri vivranno dunque l'unico e vero giorno di ritiro: lunedì è stata già vigilia di partita - ed è prassi, anche se facoltativa per i match in casa, ritrovarsi a poche ore da una partita -, allo stesso modo lo sarà domani. Oggi invece sarà il giorno solo del gruppo: per capire e capirsi, per trovare soluzioni immediate anche in campionato. Dopo l'allenamento, pranzo di squadra e poi il JHotel a completa disposizione dei calciatori. Riposo e concentrazione, oltre ai momenti di convivialità. La Juve riparte con una mossa che sa di passato, ma che diventa necessaria per il futuro. E domani è già intero focus sulla Viola: Allegri parlerà alle 11.30. Poi la rifinitura, poi le scelte. Poi la verità. E quella la dirà solo il campo.