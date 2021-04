Gli impegni delle Nazionali sono alle spalle e si avvicina il momento del ritorno in campo in Serie A per la Juventus, che, al JTC, continua a preparare la sfida con il Torino in programma sabato alle 18:00.Il gruppo, nel pomeriggio di oggi, ha lavorato agli ordini di Mister Andrea Pirlo concentrandosi sulla gestione del possesso palla e su esercitazioni tecnico-tattiche. I giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive selezioni nazionali hanno svolto un lavoro individuale come da protocollo.