Inizia l'allenamento della Juventus alla Continassa. La squadra di Maurizio Sarri si allena in tarda mattinata al centro tecnico bianconero vicino allo stadio. La società ha postato alcuni video della sessione odierna. Riscaldamento e torello per i bianconeri che si preparano alla delicata sfida di domenica sera contro il Napoli al San Paolo. Sarà una sfida particolare soprattutto per Maurizio Sarri che tornerà per la prima volta da avversario nello stadio campano. Oggi alle 15.30, invece Dybala incontra i tifosi della Juve al Megastore adiacente all'Allianz.