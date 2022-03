Mamma mia, che settimana! Si decide il futuro di tanti giocatori della Juventus, ormai quando ci avviamo a metà marzo. Si inizierà con Paulo Dybala, nella giornata di giovedì, e poi toccherà agli altri. Questo è il momento dei rinnovi in casa Juventus e ci sono 5 giocatori con il contratto in scadenza, che sono liberi di accordarsi con altri club nei prossimi giorni.



Ecco, tutti discuteranno il futuro con la dirigenza bianconera, tutti faranno il proprio percorso di trattativa e chiaramente - ed eventualmente - di accordo con la società per i prossimi anni. I giocatori più in dubbio? Naturalmente Dybala, ma anche Federico Bernardeschi.



Leggi nella gallery dedicata le ultime dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.