Siamo entrati, di fatto, nel vivo delle due settimane che riveleranno quello che sarà il destino della Nazionale italiana per i prossimi Europei, con le gare contro Macedonia del Nord ed Ucraina che saranno decisive per strappare il pass di accesso. Ma saranno anche le due settimane che ci accompagneranno al big match della tredicesima giornata di campionato tra, dove in palio ci sarà la testa della classifica e non solo. In caso di vittoria di una delle due squadre infatti, ci sarebbe un segnale fortissimo sulla rispettiva antagonista, con i nerazzurri che avvierebbero la loro prima fuga stagionale e con la Juve, che dal canto suo passerebbe al comando e lancerebbe un messaggio fortissimo alle sue avversarie.' - Prima peròinsieme ai nerazzurri. Fino a questo momento le gare disputate che hanno richiesto una difficoltà maggiore sono state 3, quelle contro Lazio, Milan e Atalanta, dove sono arrivate due vittorie e un pareggio contro la Dea. Ma, che avrà modo di scoprire se può candidarsi al titolo. Ci saranno in programma, infatti, 3 big match, con il derby d'Italia del 26 novembre che sarà quello che aprirà il via ad un ciclo piuttosto impegnativo. La seconda partita di cartello sarà quella contro ildell'8 dicembre, per chiudere, infine, con unoalla vigilia di capodanno, il 30 dicembre. Nel mezzo ci saranno le due trasferte contro Monza (1 dicembre), Genoa (15 dicembre) e Frosinone (23 dicembre).- Al termine di queste sfide conosceremo realmente la forza della Juve, che, dato che ognuna di queste super sfide verrà disputata tra le mura amiche. Questo potrebbe rivelarsi un vantaggio da sfruttare in questo momento storico, soprattutto, pensando che al girone di ritorno saranno tutte 'lontano da casa'.