Oggi inizia il mercato di riparazione per la stagione 2020-2021 e la Juventus insegue un obiettivo primario di nome "quarta punta", con tre nomi ben noti sul piatto (Giroud, Pellè, Llorente) ma anche il sogno di rinforzare il centrocampo per conferire quel tocco di qualità che possa agevolare il definitivo salto di qualità. Si potrebbero tentare formule creative per attrarre subito Paul Pogba dal Manchester United, oppure tentare un disperato affondo per Rodrigo De Paul, o ancora lavorare col Sassuolo per provare a sbloccare Manuel Locatelli...

