La Juventus è infuriata con Sami Khedira. I bianconeri gli hanno proposto più volte la risoluzione del contratto ma il centrocampista non ne ha voluto sapere: vuole rispettare la scadenza fissata per il 2021 senza anticipare l'addio, nonostante non rientri nei piani di Andrea Pirlo. Ma a far arrabbiare davvero la società, è stato il rifiuto da parte del giocatore a ricche offerte arrivate dalla Cina, che gli avrebbero garantito lo stesso stipendio di circa 6 milioni di euro che guadagna alla Juve.