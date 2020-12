Sami Khedira è entrato nell'ottica di lasciare la Juventus. Dopo un'estate intera in cui ha respinto le varie proposte di risolvere il contratto, il tedesco è pronto ad andare via da Torino dove ce l'hanno ancora con il giocatore per i 5 milioni - lordi - spesi in questa prima parte di stagione per un giocatore fuori rosa e considerato da tempo un esubero. A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale l'idea del club è quella di risparmiare almeno gli altri 5 milioni dell'ingaggio del centrocampista.