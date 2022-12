Il ritorno di Paul Pogba nello scontro diretto del 13 gennaio in casa del Napoli? Paul ci pensa, eccome. E la Juve? Anche, perché girare le prime scene del “Pogba atto II” allo stadio Maradona sarebbe affascinante. "Allegri, però, è un allenatore più pragmatico che sognatore", sottolinea la Gazzetta. Che prosegue: "Così, dopo aver atteso per sei mesi il suo pupillo, di sicuro il livornese non affretterà i tempi con il rischio di perderlo di nuovo. La priorità della Juventus, reduce da mesi con molti infortuni, è quella di giocarsi la seconda parte del campionato con tutta la rosa a disposizione per continuare a risalire dopo il terzo posto raggiunto prima della sosta".