Uno scontro duro e la mano subito alzata.è rimasto a terra per qualche minuto e ha dovuto abbandonare il campo dopo neanche un quarto d'ora: il problema sembra al ginocchio, anche se il giocatore si è toccato all'altezza dell'adduttore. Tanto dolore per l'esterno, che non si è più rialzato e si è portato più volte le mani al volto: è servita la barella per portarlo via dall'Olimpico. Al suo posto, Massimiliano Allegri ha richiamato Dejan: abbasserà Juan Cuadrado nel ruolo di terzino.