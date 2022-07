L'ha annunciato Massimiliano Allegri: Wojciechsarà fuori per l'ultima gara della tournée negli Stati Uniti, la partita di domattina (ora italiana) contro il Real Madrid. "Contro il Real Madrid giocherà Perin in porta perché Tek ha un problemino all’adduttore - ha raccontato il tecnico -. Devo valutare Cuadrado, poi ci saranno i debutti di Vlahovic e McKennie per mettere un po’ di minutaggio".In attesa di comunicazioni ufficiali, si può derubricare il problema di Szczesny a semplice fastidio., dunque la speranza è quella di poterlo vedere il prima possibile difendere i pali bianconeri.