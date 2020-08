Stando a quanto riporta As, l’ex esterno della Juventus Kingsley Coman rischia di saltare il ritorno degli ottavi di Champions contro il Chelsea. L’attaccante del Bayern Monaco ha riportato un infortunio muscolare, che lo ha costretto ad un allenamento personalizzato e solo per 20 minuti. Dunque dopo la tegola Pavard, anche Coman si iscrive alla lista degli infortunati, due assenze importanti per i bavaresi che comunque si presenteranno contro i Blues con un vantaggio di 3-0.