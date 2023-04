Moiseko. L'attaccante classe 2000 non sarà disponibile per il match di domani tra, come annunciato poco fa da Massimilianoin conferenza stampa: "Al momento posso solo dire che Kean non credo sia disponibile, ha avuto un fastidio al flessore ieri. Per gli altri dovrò valutare quando li vedo, la partita di giovedì ha portato via molte energie. Abbiamo la rosa in una buona condizione fisica. Oggi valuterò chi far scendere in campo".