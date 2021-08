Brutte notizie per la: infortunio muscolare pernell'allenamento di oggi. Una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra che lo potrebbe tenere fuori per un periodo di circa un mese.Dal sito ufficiale della"La Juve è rientrata in serata da Udine e oggi si è rimessa al lavoro per concentrarsi sulla seconda di campionato, Juve-Empoli (fischio d’inizio alle 20.30 all’Allianz Stadium).La squadra si è ritrovata in mattinata, per una seduta dedicata allo scarico, in palestra, per chi è sceso in campo ieri, mentre il resto del gruppo ha svolto, in campo, esercitazioni tecniche ad alta intensità.Domani i bianconeri saranno a riposo, si riprende mercoledì con una seduta doppia alla Continassa.Kaio Jorge, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero."