Infortunio per Alex Sandro. A 48 ore dall'inizio del campionato, che prende il via domenica alle 20.45 contro la Samp all’Allianz Stadium, ecco un nuovo problema con cui fare i conti per Andrea Pirlo. Alex Sandro si unisce alla lista degli assenti infortunati, in cui figurano anche Dybala, De Ligt e Bernardeschi.



Ecco il comunicato: "A meno due dalla gara, la Juve ha dedicato il lavoro della mattinata dedicata alla tattica; Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali".