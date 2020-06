Brutta, bruttissima notizia per l’Udinese, e anche per la Juventus. Durante la partita contro il Torino di ieri sera, Rolando Mandragora è uscito dolorante per un infortunio al ginocchio, che si potrebbe rivelare il peggiore dei possibili, ovvero la rottura del legamento crociato. Ciò mette in discussione il controriscatto di 26 milioni di euro che i bianconeri avevano promesso al club friulano, che può essere posticipato di una stagione, e complica gli affari di mercato. Soprattutto quelli sull’asse Torino-Roma, con il centrocampista ex Genoa al centro di uno scambio con Cristante, che a questo punto potrebbe definitivamente naufragare.