Nel primo minuto di gioco Manuel Locatelli dopo un calcio alla testa era stato costretto a fermarsi e farsi medicare. Non sembrava al meglio già da subito quando aveva riferito ad Allegri di non riuscire a vedere bene. Al minuto 33 del Derby d'Italia si accascia a terra tra le lacrime. L'infortunio però non è quello alla testa ma il giocatore si accascia toccandosi il ginocchio destro.



LE CONDIZIONI - Il giocatore lascia il campo sostenuto dallo staff medico bianconero tra le lacrime di preoccupazione per l'infortunio al ginocchio destro, su cui i sanitari mettono il ghiaccio immediatamente. Anche Leonardo Bonucci in panchina va ad accertarsi delle condizioni del centrocampista italiano. Le sue condizioni saranno valutate prossimamente.