Preoccupazione, tanta preoccupazione. Questo, dopo aver visto le immagini di Locatelli, in lacrime, lasciare il campo durante Juventus-Inter. Soprattutto, perché si era capito che il problema non fosse quello alla testa, ma al ginocchio, dove era stato spruzzato del ghiaccio spray.



A dare la prima diagnosi, che nelle prossime ore verrà approfondita e confermata al JMedical, è lo stesso Massimiliano Allegri, in diretta a Dazn. Per Locatelli, un piccolo stiramento al collaterale del ginocchio, tempi di recupero stimati in una ventina di giorni.