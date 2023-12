Brutte notizie per Massimiliano Allegri che a causa di un infortunio perde il centravanti italiano per le prossime gare. Il motivo è il problema alla tibia già avuto negli scorsi mesi e contenuto dallo staff medico. L'annuncio ufficiale di questa decisione è arrivato in conferenza stampa, da parte dello stesso Allegri: "Kean sarà out perché ha un problema alla tibia, l'abbiamo portato avanti, ma ora è il momento che si fermi 3-4 settimane per risolverlo".Moise soffre per di un dolore dovuto a pregressa lesione ossea della tibia sinistra e si sottoporrà a una terapia conservativa.- Ritornerà quindi sicuramente nel 2024, con la Juve che non lo avrà a disposizione per Genoa, Frosinone, Roma, due volte la Salernitana (in Coppa Italia e campionato) e poi il Sassuolo esattamente il 14 gennaio. Tra quella sfida e Lecce il possibile rientro.