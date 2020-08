Paulo Dybala è il grande dubbio di Sarri per la sfida con il Lione. L'attaccante argentino si è infortunato il 26 luglio contro la Sampdoria e in questi giorni si è allenato a parte rispetto al resto della squadra. Oggi alle 18.45 l'allenamento della Juventus in cui si scoprirà se l'argentino lavorerà con il gruppo oppure no, ancora qualche ora di tempo prima di scoprire cosa farà l'argentino. Sarri in ogni caso potrebbe averlo a disposizione almeno per la panchina, difficile che lo sia dal primo minuto.