All'intervallo Massimiliano Allegri é stato costretto a sostituire De Sciglio per permettere l'ingresso di Alex Sandro. Non una scelta ma un obbligo visto che per l'esterno italiano é emerso un problema muscolare alla coscia destra. Nelle prossime ore i consueti esami di controllo che determineranno il tipo di infortunio e i tempi di recupero.