C'è apprensione in casa Juve per l'infortunio al flessore della coscia sinistra rimediato da Danilo con il Brasile. Il capitano bianconero tornerà nei prossimi giorni a Torino e svolgerà gli esami strumentali per capire l'entità del problema. La Juve teme che ci sia la lesione con di conseguenza uno stop prolungato.