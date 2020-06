Giorgio Chiellini punta la sfida contro il Torino il prossimo 4 luglio: "Chiellini ha un appuntamento con il derby - scrive Il Corriere di Torino -. Il difensore bianconero sta facendo di tutto per non perdersi la stracittadina di sabato 4 luglio allo Stadium. Al più tardi, il suo rientro avverrà il 7 luglio in casa del Milan. Giorgio continua a lavorare a parte, ma dalla prossima settimana potrà unirsi al gruppo. Proprio come ha fatto ieri Higuain, che non è ancora al meglio ma potrebbe figurare tra i convocati per Juve-Lecce di domani allo Stadium"