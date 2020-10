Un grosso e profondo sospiro di sollievo perIl capitano dellaaveva abbandonato il campo contro la Dinamo Kiev per un risentimento, fortunatamente gli esami a cui è stato sottoposto stamattina hanno scongiurato qualsiasi tipo di lesione . Come riporta Sky Sport, Chiellini potrebbe tornare a disposizione di Andrea Piro per l’impegno di Champions League contro il Ferencvaros del 4 novembre e per il big match di campionato contro la Lazio, l’8 novembre.