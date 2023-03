Uscito a pochi minuti dal triplice fischio finale della gara di ieri sera contro la Sampdoria Gleison Bremer secondo Dazn avrebbe detto a Manuel Locatelli prima di lasciare il campo di avere un dolore al ginocchio sinistro. In seguito è stato annunciato che per il brasiliano si è trattato di un dolore al tendine rotuleo, le sue condizioni saranno valutate ma al momento non sembrano preoccupare.