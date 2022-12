Ladovrà fare a meno anche del suo capitano Leonardo. Un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo terrà il giocatore fuori dal campo per un po'. Stando a quanto rivela SkySport Massimiliano Allegri non potrà contare sul suo capitano prima di gennaio 2023. In dubbio anche la sua convocazione per la prima gara del 2023.