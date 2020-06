Giornata di accertamenti in casa Juve, e hanno dato responso negativo. Soprattutto per Alex Sandro. Il brasiliano ​ha riscontrato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Ha iniziato immediatamente la fisioterapia, ma comunque sarà fermo per alcune settimane. Di norma, il periodo di recupero varia dalle 2 alle 4 settimane per gli atleti: bisognerà vedere come Alex risponderà alla prima tornata di terapie.