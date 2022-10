Nella gara di ieri contro ilil terzino sinistro dellaera partito dalla panchina a causa di un problema all'anca. Nella giornata di oggi ha svolto presso il JMedical le visite mediche in cui non sono state evidenziate né lesioni né problemi di altro genere. Sospiro di sollievo quindi per la Juventus in vista della gara contro il Lecce.