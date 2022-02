4









Al minuto 23 del match tra la Juventus Under 23 e la Pro Patria l'attaccante brasiliano classe 2002 Kaio Jorge si è accasciato chiamando immediatamente i soccorsi. Il giocatore si tocca il ginocchio destro, potrebbe aver appoggiato male ed è costretto ad uscire in barella dal Moccagatta in lacrime. Entra al suo posto Compagnon. Verranno svolti nelle prossime ore gli esami per Kaio Jorge, ma le immagini non sono incoraggianti: è uscito in lacrime e in barella.