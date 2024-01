Lascenderà in campo domani sera allo stadio Via del Mare per la gara contro il Lecce alle ore 20.45. Come ha svelato Massimilianoin conferenza stampa però in due non saranno della gara: si tratta di Federicoe di Adrien. L'attaccante ex Fiorentina ha accusato un riacutizzarsi del problema al ginocchio ( QUI la spiegazione dell'infortunio) e verrà valutato nei prossimi giorni. Il centrocampista francese invece ha un affaticamento al polpaccio, come dichiarato da Allegri si tratta di un muscolo delicato ed ha preferito non rischiarlo contro i salentini.