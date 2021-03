La notizia che i tifosi della Juventus attendevano è appena arrivata: Aaron Ramsey e Paulo Dybala si sono regolarmente allenati in gruppo. Vuol dire che il centrocampista e l'attaccante si sono messi alle spalle i rispettivi infortuni. Erano gli ultimi bianconeri rimasti nell'elenco degli indisponibili di Andrea Pirlo. Questa sosta è stata quanto mai benefica, dunque, per recuperare tutti gli acciaccati e avere un organico al completo in vista del derby di sabato col Torino. Al netto, naturalmente, di Gigi Buffon squalificato per la bestemmia. E con la speranza che queste ultime due serate di nazionali non riservino brutte sorprese.