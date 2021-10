Le ultime dichiarazioni di Aaronin Galles non sono state viste di buon occhio dalla Juventus che, incredibilmente infastidita, ha scelto di pigiare sull'acceleratore per una cessione in vista di gennaio. Nonostante il possibile impiego contro la Roma, infatti, i bianconeri hanno deciso il futuro del gallese. Troppo forti le parole usate dal ritiro della Nazionale rispetto al rendimento degli ultimi due anni e all'ingaggio pagatogli dalla Juve in due stagioni.