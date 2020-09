1









Il Verona sfida l’Udinese alle ore 15, è l’unica partita visto che Napoli-Genoa è stata spostata alle 18. Juric non può contare su Benassi, che è ancora ai box e non è convocato. Ci sono Barak e Zaccagni alle spalle di Di Carmine, nuovo attacco rispetto alla gara con la Roma. L’Udinese riparte da Rodrigo de Paul, Okaka e Lasagna: tutti e tre titolari. Di seguito, le formazioni ufficiali. Proprio sull'argentino, a lungo obiettivo di mercato della Juventus, la scelta di Gotti sembra andare in una direzione precisa: quella della permanenza. L'offerta del Leeds non soddisfa ancora i friulani, e anche Rodrigo aspetta chiamate più allettanti.