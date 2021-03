La Juventus sfida il Manchester United per Edmond Tapsoba. Come scrivono in Inghilterra, i bianconeri e i Red Devils vogliono il centrale del Bayer Leverkusen. Il suo eventuale arrivo potrebbe portare a un addio di Demiral, di cui Brio ha parlato così: "Demiral lo inserisco nel filone dei duri della difesa che tanto piacciono ai tifosi. Anche se a me sembra avere uno stile meno cattivo rispetto a come viene dipinto. Un giocatore con tutte le carte in regola per affrontare il necessario percorso di crescita all'interno della Juventus e prendersi gradualmente il futuro nel club bianconero. A braccetto con De Ligt, naturalmente, il più grande colpo di mercato degli ultimi anni".