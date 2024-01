La Juventus pensa anche al futuro in ottica mercato e guarda in casa Atalanta. Non solo per Koopmeiners, che rimane il grande obiettivo per la prossima stagione. Tra le fila bergamasche infatti, la società osserva con attenzione il profilo di Marco Carnesecchi per la porta. Come riferisce QS, Carnesecchi è in cima alla lista come sostituto di Szczesny, che comunque rimarrà fino almeno al 2025 come da contratto. Il 23enne italiano è sempre stato nei radar bianconeri per il futuro.