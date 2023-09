Il mercato estivo si è concluso da pochi giorni, ma questo non basta a far cessare le trattative che sono state messe in piedi nei mesi precedenti e che, potrebbero riprendere nella prossima finestra. E’ in tal senso che sta lavorando la Juve e stando a quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbe individuato in Kouadio Konè del Borussia Monchengladbach il prossimo rinforzo per il centrocampo.