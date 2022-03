Dopo la disfatta di ieri sera in Champions League ora la Juventus deve cercare rinforzi per tornare più competitiva la prossima stagione. Cercando di capire in quali reparti ci siano lacune. Stando a quanto riferisce Rai l'obiettivo numero uno per la difesa della Vecchia Signora sarebbe Antonio Rudiger. A centrocampo uno tra Paul Pogba e Sergej Milinkovic Savic mentre per la fase offensiva il maggior indiziato a diventare bianconero è Nicolò Zaniolo.