Si tratterebbe di due persone, di cui un minorenne. Il grande occhio delle telecamere presenti all'Allianz Stadium ha fatto ancora il proprio dovere:, entrambe si sarebbero macchiati e resi responsabili dei cori razzisti nei confronti di Romeludurante l'ultimo Juve-Inter.Si attende l'okay definitivo della Procura, ma la Juventus ha già preparato la mano pesantissima come ferma condanna del gesto: il club bandirà a vita il maggiorenne e per 10 anni il minorenne. Entrambi non potranno partecipare a tutti gli eventi riconducibili a Juventus.