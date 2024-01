Juve, gli indisponibili per la prossima partita



Gli squalificati

Nicolò Fagioli : squalificato per scommesse illegali - Rientro previsto: maggio 2024

Gli infortunati

Federico Chiesa : trauma contusivo-distorsivo al ginocchio - Rientro previsto: metà gennaio

La Juve ha giocatori in Coppa d'Africa?



La Juve ha giocatori in Coppa d'Asia?

Dopo l'impegno dicontro la, per latorna d'estrema attualità l'obiettivo Superata la squadra di Filippo Inzaghi con un perentorio 6-1 , la squadra disarà impegnata nel match valevole per i quarti di finale della coppa nazionale. Una sfida da dentro o fuori che mette in palio l'accesso alla semifinale. I bianconeri saranno infatti impegnati all'Allianz Stadium contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, capace di estromettere nientemeno che il Napoli campione d'Italia dal torneo. A poche ore dal calcio d'inizio del match, Allegri è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione con l'obiettivo di sopperire ad alcune defezioni piuttosto importanti.Allegri dovrà fare i conti con diverse assenze in vista del match contro il Frosinone che mette in palio il pass per la semifinale di Coppa Italia. La vincente del match dello Stadium, infatti, andrà ad affrontare la Lazio nel doppio confronto che si giocherà nel mese di aprile.No, la Juventus non annovera nessun calciatore africano nella propria rosa e di conseguenza il club bianconero non avrà alcun giocatore impegnato in Coppa d'Africa.Non ci sono calciatori asiatici nella rosa della Juventus. Nessuna defezione per Allegri, dunque, in vista dell'imminente Coppa d'Asia.