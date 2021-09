L'opzione futuro della Juventus. Massimiliano Allegri resta il grande colpo dei bianconeri, perché tutte le responsabilità adesso si sono fiondate su di lui, che ha accolto questa missione anche con l'onere della responsabilità.Kaio Jorge, Ihattaren (girato alla Samp), poi Kean e Locatelli. Tutti ragazzi. Potenzialmente da Juve. Ma in tanti si aspettavano qualcosa in più, soprattutto a centrocampo. Dove ci si è ritrovati con poco per fare la rivoluzione: Allegri portava restaurazione e aveva annunciato cambiamenti drastici. La Juve? Ha scelto di anticipare il futuro, puntando tutto sui giovani. Anche così si spiega il no a Pjanic, anche per questo ha voluto rinviare l'investimento alla prossima estate.