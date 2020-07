La Juve e le rimonte subite. Una costante che ha accompagnato il campionato del bianconeri. Con la partita persa ieri contro l’Udinese, 2-1 dall’iniziale vantaggio firmato da De Ligt, sono divenute nove le partite in stagione in cui la Juve si è fatta rimontare: otto in campionato e una in Champions. I punti persi da situazioni di vantaggio in Serie A sono ben 18: un record negativo per la Juve. Mai così male negli ultimi nove campionati.





Occasioni sprecate, duri colpi al morale e autostima che cala: subire rimonte è sempre negativo. In questo caso, qualora la Juve avesse vinto anche solo ieri contro l’Udinese, si sarebbe già assicurata il nono scudetto consecutivo. Ora, invece, è ancora tutto aperto, in attesa della partita di domenica con la Sampdoria. Nella gallery tutte le partite in cui la Juve si è fatta rimontare in questa stagione, tra campionato e Champions League, con accanto i potenziali punti persi per strada. Quale di queste partite rimpiangete di più?