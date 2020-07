“Sarebbe come un 5 maggio all’incontrario. Se capitasse, in molti impazzirebbero: di gioia qualcuno (e non necessariamente solo gli interisti), di rabbia milioni di tifosi della Juventus, che vivrebbero lo scudetto all’Inter di Antonio Conte come la madre di tutte le beffe”. E' quanto si legge su Tuttosport, che svela il grande incubo di questo finale di stagione: la paura per una rimonta dell'Inter sulla Juve, un nuovo 5 maggio, vissuto al contrario e con Conte di nuovo protagonista. Il quotidiano in edicola oggi racconta: “Se dovesse trionfare il ticket Marotta-Conte, tutta la dirigenza juventina, non solo Agnelli, sentirebbe bruciare l’orgoglio. E anche la squadra non la vivrebbe bene. Conte è stimato dai giocatori che lo hanno avuto (sono ormai in pochi nella rosa attuale) e mantengono un rapporto di reciproco affetto, ma tutta la rosa ha percepito l’aria che tira nell’ambiente e ha capito quanto la rivalità con l’Inter e con il suo allenatore renda la sfida scudetto che si è delineata nell’ultima giornata come un duello da non perdere per nessuna ragione”.